Sobre la Sidermex arranca trailero defensa a auto

MONCLOVA, COAH.— Un trailero terminó destrozando la parte frontal de un automóvil la mañana de este miércoles, luego de incorporarse sin precaución desde el Libramiento Carlos Salinas de Gortari hacia la avenida Sidermex, provocando un fuerte choque que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

El accidente ocurrió en la mañana del miércoles en la avenida Sidermex.

El percance ocurrió cuando Luis Arturo Rodríguez, de 46 años, operador de un tractocamión Kenworth Millennium en color azul, no extremó precauciones al incorporarse al tránsito de la avenida Sidermex. Su imprudencia hizo que se atravesara en la trayectoria de un automóvil Chevrolet guiado por Joel Franco, de 37 años, vecino de la colonia Industrial en Frontera.

Luis Rodríguez, operador de un tráiler, no tomó precauciones al incorporarse.

Joel circulaba con normalidad por la avenida Sidermex cuando, repentinamente, el pesado tráiler invadió su carril. El impacto fue inevitable: el coche terminó con la defensa delantera prácticamente destrozada, quedando a un costado de la vialidad mientras otros automovilistas alertaban a las autoridades.

Las autoridades realizaron el peritaje y aseguraron la zona tras el choque.

Oficiales de la Policía Estatal Coahuila acudieron al sitio y se hicieron cargo del peritaje correspondiente con el fin de establecer responsabilidades. Tras confirmar que no había personas lesionadas, procedieron a recabar la información de los involucrados y asegurar la zona para evitar otro incidente.

Debido a los daños considerables, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la corporación estatal, donde se reunirían con el ajustador de la unidad de carga para llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños generados por el choque.

El incidente provocó momentarias afectaciones a la circulación en el sector, donde automovilistas pidieron extremar precauciones, pues el cruce entre Sidermex y el Libramiento es conocido por maniobras arriesgadas de transporte pesado.