Incendio en Monclova: camioneta Chevrolet se quema en juzgados

MONCLOVA, COAH. - Momentos de alarma vivieron vecinos y trabajadores de la colonia Ciudad Deportiva la tarde del viernes, luego de que una camioneta estacionada a espaldas de los juzgados comenzó a incendiarse.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Francisco Alfaro y Avenida Estadio, donde personal de los juzgados detectó que de una camioneta Chevrolet, estacionada sobre la calle Francisco Alfaro, salía una gran cantidad de humo y llamas provenientes de la parte inferior de la unidad.

Ante la situación, de inmediato se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la Estación Monclova para atender la emergencia.

Mientras las unidades de rescate se dirigían al lugar, varios automovilistas utilizaron extintores para combatir el fuego y evitar que las llamas se extendieran o causaran mayores daños.

Minutos después, los bomberos arribaron al sitio, realizaron las maniobras correspondientes y lograron controlar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

La oportuna intervención de los ciudadanos y del personal de emergencia permitió contener el siniestro y evitar riesgos mayores en una zona de constante circulación vehicular y peatonal.