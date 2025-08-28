Choque en calle Ecuador deja cuantiosos daños

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso choque registrado la mañana de este viernes en la colonia Guadalupe dejó como saldo severos daños materiales, luego de que la conductora de un Chevrolet Aveo no extremó precauciones al intentar cruzar la calle Ecuador y terminó impactando un auto compacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas en el cruce de las calles Ecuador y Perú, cuando Juana María Cruz Regalado, de 49 años, vecina de la colonia Las Maravillas en Castaños, conducía un Chevrolet Aveo modelo 2024 color gris.

La mujer se atravesó al paso de un Suzuki Swift color rojo, también modelo 2024, tripulado por Rafael Ernesto Teotl de la Cruz, de 33 años, vecino de la colonia Elsa Hernández.

Ambos vehículos resultaron con cuantiosos daños en la carrocería tras la colisión, pero por fortuna no se registraron personas lesionadas.

Testigos dieron aviso a las autoridades municipales, lo que movilizó a elementos de Control de Accidentes.

Los peritos realizaron el peritaje correspondiente y trasladaron a los involucrados a la Comandancia Municipal, donde se esperaba que las partes llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.