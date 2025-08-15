Madre hospitalizada tras incidente con borracho

Un descontrolado borracho provocó caos en su domicilio durante la madrugada, al grado de provocar que su propia madre terminara en el hospital debido a una fuerte crisis nerviosa causada por los destrozos que realizó.

Los hechos ocurrieron en la vivienda marcada con el número 1113 de la calle 38, en la colonia 21 de Marzo, donde vecinos alarmados por los gritos y el escándalo solicitaron la intervención de las autoridades al reportarse una riña familiar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado y procedieron con la detención de Edwin Hernández Abundis, quien se encontraba completamente fuera de control y bajo los efectos del alcohol.

La situación se tornó crítica cuando su madre, Juana Abundis Mancilla, de 57 años, presenció los violentos desmanes de su hijo y sufrió una crisis nerviosa que requirió atención médica inmediata.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y trasladaron a la afectada al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir valoración y atención especializada.

Mientras tanto, el agresivo sujeto fue asegurado y llevado a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien se encargaría de resolver su situación legal.