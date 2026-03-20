Mujer salva a sus hijas de incendio

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como un trayecto cotidiano terminó en momentos de terror la mañana de este viernes, cuando una camioneta comenzó a incendiarse repentinamente con tres menores a bordo, siendo rescatadas por su propia madre en un acto de valentía.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:35 horas sobre la calle Adolfo López Mateos, en el cruce con Suzanne Lou Pape, donde una camioneta en color guinda presentó una falla mecánica que derivó en un incendio.

Al volante se encontraba Miriam Méndez Santiago, quien viajaba acompañada de sus tres hijas rumbo a sus actividades diarias, sin imaginar que en cuestión de segundos el vehículo se convertiría en una trampa mortal.

De acuerdo con su testimonio, la unidad comenzó a fallar y se apagó de manera repentina; instantes después, el fuego comenzó a brotar desde el área del motor, mientras una densa nube de humo cubría el frente del vehículo.

Sin dudarlo y dejando de lado el miedo, la mujer reaccionó de inmediato: abrió las puertas y comenzó a sacar a sus hijas una por una, alejándolas del peligro.

Testigos relataron que, pese a la rapidez con la que avanzaban las llamas, la madre mantuvo la calma y logró poner a salvo a las menores a varios metros del vehículo.

Tras el rescate, la mujer resguardó a sus hijas en un sitio seguro y pidió ayuda, mientras el fuego consumía la camioneta.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área, confirmando que no había personas atrapadas.

Posteriormente, bomberos acudieron para sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a otros vehículos o inmuebles cercanos.

Gracias a la rápida y valiente intervención de la madre, las tres menores resultaron ilesas, evitando así que el incidente terminara en una tragedia.