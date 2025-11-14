Mal olor en Monclova causa preocupación: autoridades revisan cañerías

MONCLOVA, COAH.- Un insólito incidente de mal olor alarmó a las autoridades de la ciudad, cuando una trabajadora del Censo Bienestar reportó una fuerte presencia de un olor desagradable proveniente de un domicilio en la colonia Zona Centro.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes en la Privada Hidalgo cruce con la calle Hidalgo, donde la supuesta trabajadora percibió un fuerte olor nauseabundo al llegar a tocar a una vivienda para censarla pero no obtuvo respuesta, hecho que causó preocupación pues especuló que dentro de la vivienda podría encontrarse alguna persona sin vida.

Fue la encargada de reportar el suceso a las autoridades. Según su declaración, al llegar a la casa, percibió un olor sumamente desagradable, similar al de un animal muerto. Intentó contactar a los ocupantes del domicilio, tocando y llamando en varias ocasiones a la puerta sin obtener respuesta alguna.

¿Qué ocurrió?

La llamada al 911 generó la movilización por parte de las autoridades tanto municipales como de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes arribaron a indagar al lugar.

Ahí, los detectives de la AIC y los uniformados se entrevistaron con Arely Pedraza Silva, quien les permitió el acceso a su hogar para que indagaran sobre de dónde provenía el hedor.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Más tarde, se verificó que el origen del fuerte olor no era un animal muerto, sino que se debía a las cañerías del inmueble, las cuales estaban causando el malestar. La situación, aunque solucionada, reflejó un incidente que pudo haber derivado en una preocupación mayor si no se hubiera intervenido a tiempo.