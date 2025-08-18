Menores en situación de vulnerabilidad rescatados en Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH. – Dos menores de edad, de cinco y 11 años, fueron rescatados y puestos a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tras un reporte de maltrato y posible abandono que llegó la mañana de este lunes.

Cerca de las 11:50 horas, los oficiales de la unidad 262 acudieron a la calle Indios Coahuiltecos, en la colonia Colinas de Santiago, luego que el menor llegó al comedor "Señor de la Misericordia" pidiendo comida y refiriendo que su madre lo golpeaba.

La encargada del comedor, Yodelin Alejandra Rico Gutiérrez, quien tiene conocimiento del niño por verlo frecuentemente en el lugar, fue quien dio la alerta a los oficiales.

Al escuchar su relato, la mujer mencionó que había observado en ocasiones que el pequeño tenía marcas visibles de golpes y que en esa misma mañana Daniel ´N´ le confesó que su mamá lo maltrataba.

Preocupada por el bienestar del menor, la encargada informó también que a unas casas de distancia vivía otra niña, Lidia ´N´, de 11 años, quien aparentemente no estaba siendo supervisada por un adulto.

Ante esta nueva información, los oficiales se trasladaron a la casa señalada, donde fueron recibidos por Lidia ´N´, quien les indicó que su madre trabajaba en un negocio de tortillas cercano. Tras esperar durante un tiempo prudente y sin que ningún adulto llegara a la vivienda, los oficiales determinaron que los menores estaban en una situación de vulnerabilidad.

Daniel ´N´ y su hermana fueron rescatados y puestos bajo la custodia de las autoridades, quienes procedieron a trasladarlos a las instalaciones de PRONNIF. Ambos menores fueron certificados por un médico de la dependencia antes de ser entregados a la Procuraduría para su resguardo y atención, debido a las circunstancias que los ponían en riesgo.