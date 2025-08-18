Tira caballo a jinete

CASTÑOS, COAH. – Un hombre de 43 años, habitante de la colonia Libertad, resultó con una pierna rota tras sufrir una aparatosa caída mientras montaba un caballo.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes cuando el animal reparó y se desbocó, lanzando al jinete desde una altura de aproximadamente un metro y medio.

Oscar Ildefonso Suárez Puente, vecino de la calle Miguel número 222, fue auxiliado por socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes llegaron rápidamente al lugar del incidente para brindarle los primeros auxilios.

Tras estabilizarlo, lo trasladaron de inmediato hacia el Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova.

Para facilitar el paso de la ambulancia, oficiales de Tránsito Municipal de Monclova abrieron la vialidad, permitiendo que la unidad de emergencias llegara con rapidez al hospital.

El herido fue recibido en el centro médico, donde se reportó que presentaba una fractura en la pierna, siendo atendido con urgencia por los médicos.

