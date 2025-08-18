Lo mata infarto a mitad del camino

CASTAÑOS, COAH. – Un hombre de 54 años, identificado como Santiago Padilla Tobías, perdió la vida mientras viajaba en la camioneta de una empresa con destino a Ramos Arizpe, luego de sufrir un infarto.

El suceso ocurrió la tarde de este lunes, alrededor de las 13:50 horas, cuando su compañero de trabajo, José Alberto Sánchez Olivo, se percató de que Padilla ya no respondía.

Ambos trabajadores viajaban a bordo de un camión de carga marca RAM de la empresa SIMA, cuando, a la altura de la gasolinera situada en el kilómetro 172 de la carretera federal número 57, José Alberto trató de despertar a su compañero para bajar y comprar comida.

Sánchez Olivo notó que su compañero, quien estaba dormido en el asiento del copiloto, no respondía. Al ver que no reaccionaba, rápidamente detuvo su marcha y pidió apoyo a las autoridades en la estación de servicio.

Oficiales del Grupo de Reacción Centro, quienes estaban desplegados en el filtro de seguridad de la carretera, acudieron al sitio del suceso y pidieron el apoyo de los socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron el deceso.

Ante la situación, la Policía Municipal acordonó el área y dio aviso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes llegaron al lugar y posteriormente pidieron la intervención del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para realizar la inspección correspondiente.

En el lugar, el cuerpo sin vida de Santiago Padilla fue hallado en el asiento del copiloto del vehículo, sin lesiones aparentes. El peritaje preliminar reveló que la causa de su muerte fue natural, específicamente, un infarto al miocardio, ya que el compañero de Santiago refirió que durante el viaje, el hombre mayor indicó que traía un dolor en el pecho.

Santiago Padilla era originario de Sabinas, y residía en la colonia San Antonio de esa misma ciudad.

La empresa SIMA, dedicada a la manufactura y servicios para la industria metálica y automotriz, confirmó que ambos trabajadores se trasladaban a realizar labores en Ramos Arizpe cuando ocurrió el lamentable incidente.