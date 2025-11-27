Le duró muy poco el gusto; Sale de las celdas y la encierran de nuevo

Poco le duró la libertad a una enajenada mujer que, apenas había sido liberada de las celdas municipales, volvió a ser detenida tras protagonizar otro espectáculo, ahora afuera de la propia Comandancia Municipal, donde arrastraba una caja llena de basura e intentaba dañar varias patrullas.

¿Qué ocurrió?

Se trata de Laura, quien la madrugada del miércoles había sido asegurada por elementos de la Policía Preventiva luego de ser reportada por empleados de una gasolinera ubicada sobre la calle Hidalgo, donde presuntamente armó un escándalo y se tornó agresiva con el personal.

Sin embargo, lejos de reflexionar durante su breve estancia tras las rejas, la mujer decidió estrenar nuevamente su falta administrativa. Y es que, ya durante la mañana de este jueves, al ser liberada, se negó rotundamente a retirarse del sitio.

Por el contrario, comenzó a caminar sobre la calle Pípila arrastrando una caja con basura, la cual trataba de impactar contra las patrullas estacionadas mientras gritaba, insultaba y se atravesaba a los vehículos que circulaban por la zona.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante el espectáculo, uniformados salieron a revisarla y, al ver que nuevamente intentaba causar daños y alteraba el orden, procedieron a detenerla por segunda ocasión en menos de 12 horas. Finalmente, Laura volvió a ser ingresada a una celda por una falta administrativa menor, donde permanecería hasta que se le pasara el mal humor... o la creatividad para el desorden.