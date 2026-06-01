Se ´avienta´ regia 2 choques en un día

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un accidente vial aparentemente resuelto terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para una conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, quien protagonizó dos choques en menos de un día al circular por calles de Monclova sin extremar precauciones. La responsable fue identificada como Margarita Gómez, conductora de un automóvil KIA K3 color blanco, quien durante este lunes participó en un primer percance vial que movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes hasta el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Matamoros. En aquella ocasión, la mujer logró resolver la situación mediante la intervención de su compañía aseguradora y alcanzó un acuerdo con la parte afectada, por lo que todo parecía indicar que el incidente había quedado atrás.

Sin embargo, apenas unas horas después, cuando salía de las instalaciones de la Comandancia Municipal tras concluir los trámites relacionados con el primer choque, volvió a verse involucrada en otro accidente.

¿Cómo ocurrió el segundo accidente?

El segundo percance ocurrió cerca de las 14:00 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Progreso, donde presuntamente la conductora ignoró un señalamiento gráfico de alto obligatorio y se incorporó a la vialidad sin detener su marcha. La maniobra provocó que se atravesara en la trayectoria de un Nissan March blanco habilitado como taxi, conducido por Jesús Moreno, quien ya circulaba con preferencia de paso y no logró evitar la colisión. El impacto fue de consideración y dejó daños materiales importantes en ambas unidades, aunque el vehículo de alquiler fue el que presentó las mayores afectaciones al recibir el golpe en uno de sus costados.

Tras el choque, nuevamente se movilizaron oficiales de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente que permitiera determinar responsabilidades. De acuerdo con la versión proporcionada por la regia, el accidente se debió a que desconocía la circulación de la zona y creyó erróneamente que la vía por la que transitaba tenía preferencia, motivo por el cual no realizó el alto reglamentario. La conductora también manifestó molestias físicas tras el encontronazo, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la aseguradora

Por segunda ocasión en el mismo día, representantes de la aseguradora del KIA acudieron para intervenir en el conflicto y buscar un acuerdo entre las partes involucradas. No obstante, en caso de no alcanzarse una conciliación respecto al pago de los daños ocasionados al vehículo de alquiler, el expediente podría ser turnado ante el Ministerio Público para que la controversia sea resuelta por la vía legal.