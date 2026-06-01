Riña en penal de Sinaloa deja siete fallecidos; suspenden visitas familiares

Una riña registrada durante la madrugada del domingo 31 de mayo al interior del penal de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, dejó un saldo de siete personas privadas de la libertad fallecidas y un interno más con heridas de gravedad, confirmaron autoridades de seguridad.

El enfrentamiento ocurrió dentro del centro penitenciario y, hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el conflicto entre los reclusos. La Secretaría de Seguridad Pública informó que, tras los hechos, se activaron protocolos para controlar la situación y garantizar la seguridad en el inmueble.

Acciones de la autoridad

Como parte de las medidas implementadas, la dirección del penal determinó suspender temporalmente las visitas familiares mientras continúan las investigaciones y las revisiones correspondientes. Las autoridades señalaron que el acceso de visitantes permanecerá restringido hasta nuevo aviso.

En el exterior del centro penitenciario también se desplegó un operativo de seguridad con la participación de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes brindan apoyo en las labores de vigilancia y contención.

Detalles confirmados

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que derivaron en la riña. El caso cobra relevancia debido a que durante 2026 se han realizado diversos operativos dentro del penal, en los que se han asegurado múltiples objetos prohibidos.

De acuerdo con la información oficial, en al menos seis revisiones efectuadas este año se han decomisado teléfonos celulares, cargadores, tarjetas SIM, relojes inteligentes, módems, equipos de comunicación, armas de fuego y armas blancas, además de puntas metálicas, droga y dinero en efectivo.

Investigación en curso

Ante estos antecedentes, las autoridades también buscarán establecer cómo ingresaron dichos objetos al centro penitenciario y si existió alguna posible complicidad que facilitara su introducción.