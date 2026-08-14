Asalta ex empleada depósito en la Roma

FRONTERA, COAH.– Más de siete mil pesos en efectivo fueron presuntamente robados de una tienda Six de la colonia Roma, luego de que una mujer, que presuntamente trabajó en el depósito, amenazó con un arma blanca a la empleada durante la noche de ayer.

El atraco ocurrió en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Miguel Blanco y Francisco de Luna, cuando el negocio estaba próximo a cerrar.

De acuerdo con el reporte entregado a las autoridades, una mujer ingresó al establecimiento y comenzó a intimidar a la trabajadora que se encontraba en la caja. La empleada reconoció a la presunta responsable como Martha, quien anteriormente habría laborado en el mismo negocio. En esta ocasión, la mujer presuntamente llegó armada y exigió el dinero de las ventas.

Ante el temor de resultar lesionada, la trabajadora optó por no oponer resistencia y permitió que la mujer tomara el efectivo de la caja registradora. Con un botín superior a los siete mil pesos, la presunta responsable salió del establecimiento y escapó entre las calles de la colonia.

La empleada solicitó posteriormente el apoyo de la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron para recabar información y conocer las características de la señalada. Los oficiales implementaron un operativo de búsqueda por el sector y calles aledañas, pero no lograron localizar a la mujer.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes para tratar de ubicar a la presunta responsable y recuperar el dinero sustraído. Martha, quien había trabajado anteriormente en la tienda, es el foco de la investigación.

La Policía Municipal ha intensificado la búsqueda en la zona, pero hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de la sospechosa. Las autoridades piden a la comunidad que si tienen información sobre el caso, se comuniquen con ellos para ayudar en la investigación.