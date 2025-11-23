Riña en colonia Del Río deja a dos menores heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una batalla campal en la colonia Del Río, específicamente en la calle Ciruelos, dejó como saldo dos menores lesionados y gravemente golpeados, lo que movilizó rápidamente a cuerpos de seguridad y emergencia. A pesar de la confusión en la zona, el incidente generó gran alarma entre los vecinos y dejó a un adolescente herido con golpes severos, incluyendo varios batazos en la cabeza.

El reporte de la riña ingresó al 911 alrededor de las 01:30 horas, alertando a las autoridades sobre una pelea en la mencionada calle Ciruelos.

Al llegar al lugar, los elementos de la policía municipal no encontraron a nadie en la escena, pero poco después, los oficiales recibieron información de que un joven golpeado se encontraba en la calle Valle Azul, en la colonia Nogalar, a pocos minutos de distancia.

El menor, identificado como Carlos ´N´, de 15 años, vecino de la colonia Chinameca, presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, además de varias heridas en la cabeza aparentemente causadas por batazos. Según los testigos, Carlos ´N´ fue uno de los participantes de la riña.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente al lugar para atender al menor. Tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape Benavides, donde sería valorado por los médicos para descartar cualquier lesión interna y determinar la gravedad de los traumatismos.

Así mismo, socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila atendieron a Irubiel ´N´ de 17 años, de la colonia Del Río, quien también resultó herido en la pelea callejera.

La riña que desató estos hechos violentos sigue siendo investigada, ya que las autoridades no han podido identificar a todos los involucrados pues al saberse delatados ante la Policía, se dispersaron.