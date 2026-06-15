Adolescente atropellado en Monclova: Accidente en la colonia Independencia Norte

CASTAÑOS COAH.-La imprudencia al volante volvió a dejar consecuencias sobre las calles de Monclova. Un adolescente resultó lesionado durante la noche del sábado luego de ser atropellado por una automovilista que presuntamente circulaba a velocidad superior a la permitida sobre la calle Emiliano Carranza, en la colonia Independencia Norte.

El percance movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad luego de que vecinos del sector reportaran a una persona tendida sobre la carpeta asfáltica tras el fuerte impacto.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al menor lesionado. Tras una valoración inicial, determinaron que presentaba diversas contusiones derivadas del golpe recibido por la unidad involucrada.

Mientras los socorristas atendían al adolescente, oficiales del departamento de Control de Accidentes acordonaron parcialmente el área para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permitiera esclarecer la mecánica del incidente.

El accidente y su atención

Testigos señalaron que el vehículo involucrado circulaba por la calle Emiliano Carranza cuando ocurrió el atropellamiento. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la elaboración del peritaje para determinar responsabilidades.

La presencia de unidades de emergencia generó expectación entre vecinos del sector, quienes permanecieron atentos al desarrollo de las maniobras de auxilio y a las investigaciones realizadas por los agentes de vialidad.

Seguimiento de las autoridades

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes, quienes integraron el informe correspondiente para deslindar responsabilidades conforme a los resultados de la investigación.