Mujer en crisis mental causa altercado en gasolinera de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Una mujer que aparentemente enfrenta una crisis relacionada con sus facultades mentales fue asegurada por la Policía Municipal durante la medianoche, luego de protagonizar un violento altercado en una gasolinera ubicada en pleno Centro de la ciudad.

El incidente se registró en la estación situada en el cruce de las calles Hidalgo y Garita, donde los empleados solicitaron apoyo urgente al ver que la mujer —identificada únicamente como Laura— comenzó a comportarse de manera agresiva sin motivo aparente.

De acuerdo con los despachadores, la mujer surgió repentinamente en el área de servicio y, sin mediar palabra, empezó a lanzar insultos a los trabajadores. En repetidas ocasiones intentó golpearlos, obligando al personal a alejarse para evitar lesiones, mientras la tensión en la estación aumentaba.

Ante el temor de que la situación se saliera de control o que la mujer provocara daños materiales, los empleados activaron el protocolo de seguridad y pidieron la presencia de una patrulla municipal.

Al arribar, los oficiales localizaron a la mujer aún alterada. Intentaron dialogar con ella, pero debido a su conducta errática y el riesgo que representaba tanto para terceros como para sí misma, procedieron a asegurarla y trasladarla a las celdas preventivas.

Una vez en la comandancia, la mujer fue puesta bajo resguardo mientras se evaluaba su condición. Autoridades indicaron que el episodio podría estar relacionado con un padecimiento mental y que, una vez estabilizada, sería valorada la posibilidad de canalizarla a una institución especializada.