Conductor lesionado tras choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conductor resultó lesionado de consideración la noche de ayer tras verse involucrado en un aparatoso choque por alcance en la avenida Las Torres, a la altura de la calle San José, en el sector oriente de la ciudad.

El percance generó una pronta movilización de paramédicos y elementos de Control de Accidentes.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas e implicó a dos vehículos, un Chevrolet Chevy color guindo y un Dodge Attitude.

De acuerdo con los primeros indicios recopilados por las autoridades, uno de los conductores aparentemente no mantuvo la distancia de seguridad, lo que provocó el impacto. No obstante, será el peritaje el que confirme la mecánica exacta del choque y determine responsabilidades.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) llegaron al lugar para evaluar al conductor herido. Debido a las lesiones que presentaba, entre contusiones y la sospecha de una fractura, los rescatistas decidieron trasladarlo urgentemente al Hospital General Amparo Pape, donde recibiría atención médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes aseguraron la zona y gestionaron el tráfico mientras llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Ambas unidades fueron retiradas con grúas para despejar la vía.

El informe será remitido al Agente del Ministerio Público, quien continuará con el proceso legal para determinar responsabilidades.