Accidente entre ciclistas y automóvil deja heridos en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un accidente que pudo terminar en tragedia se registró anoche sobre el Eje Vial de Frontera, donde dos jóvenes que viajaban en una bicicleta terminaron estrellándose contra un vehículo particular.

Contra todo pronóstico, ambos ciclistas resultaron únicamente con lesiones menores, dejando un enorme suspiro de alivio entre testigos y autoridades.

El percance ocurrió minutos después de las 20:00 horas en la intersección del Eje Vial con las calles Progreso y Zacatecas. De acuerdo con los reportes preliminares, los menores circulaban en una bicicleta y, por causas que aún se investigan, no lograron frenar a tiempo, estampándose de lleno contra el costado de un automóvil que avanzaba con preferencia.

El impacto fue aparatosamente ruidoso y alarmó a los conductores que pasaban por el sector, pero la baja velocidad con que se desplazaba el automóvil evitó que el incidente pasara a mayores. La llamada al 911 activó de inmediato a los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil de Frontera arribaron para brindar atención a los jóvenes y, tras valorarlos, confirmaron que sus lesiones eran leves: contusiones, raspones y el lógico susto.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron el control de la zona para evitar otro percance y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.