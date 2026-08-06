Detienen a joven por robo en escuela primaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.– La oportuna denuncia de vecinos evitó un presunto robo en un plantel educativo de la colonia Colinas de Santiago, donde un joven fue sorprendido dentro de las instalaciones con una herramienta en las manos y terminó detenido tras amenazar a elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en la Escuela Primaria Evangelina Lozano Mireles, ubicada en el cruce de las calles El Socorro y Santiago de la Monclova, hasta donde acudieron los oficiales luego de recibir el reporte de que un hombre había ingresado sin autorización al inmueble.

Al arribar, los uniformados observaron a un sujeto salir de la escuela cargando una pala. Al percatarse de la presencia policiaca, comenzó a insultar a los oficiales y los amenazó con agredirlos utilizando la herramienta que llevaba en las manos.

Tras identificarse como elementos de Seguridad Pública, los policías le marcaron el alto al individuo, quien fue identificado como Alexander Ortega Contreras, de 18 años, vecino de la colonia Colinas de Santiago.

En ese momento también llegó el director del plantel y explicó que acudió a revisar las instalaciones luego de que vecinos le informaran que había una persona dentro de la escuela. El directivo señaló que observó al joven caminando en el interior del plantel con una pala que se encontraba resguardada en la dirección, donde se almacenan las herramientas utilizadas para el mantenimiento de la institución. Por temor a enfrentarlo, decidió solicitar el apoyo de la Policía Municipal.

Con base en el señalamiento del director y la actitud agresiva del sospechoso, los oficiales procedieron a su detención, asegurando además la pala presuntamente sustraída, la cual quedó como evidencia del delito. El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y posterior fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los delitos de robo, amenazas y lo que resulte.