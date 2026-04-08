Choque por alcance deja cuantiosos daños

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque por alcance registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, en su cruce con la avenida Industrial, dejó como saldo daños considerables en dos vehículos y la movilización de elementos municipales.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando Ángel, conductor de un Chevrolet Malibu, avanzaba por el lugar sin extremar precauciones. Debido a su falta de atención, terminó estrellándose contra la parte posterior de una camioneta Volkswagen Robust de color blanco, que manejaba Marco Millán.

El impacto fue suficiente para dejar el Malibu con severos daños en la parte frontal, mientras que la Volkswagen resultó con afectaciones visibles en la zona trasera. Automovilistas que presenciaron el percance alertaron de inmediato a la autoridad, pues ambos vehículos quedaron detenidos en un área de constante flujo vehicular.

El accidente ocurrió en el bulevar Harold R. Pape, afectando la circulación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para elaborar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Tras recabar la información necesaria, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo por el pago de los daños para evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.

Ambos conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal para resolver el incidente.

El choque generó ligeras afectaciones viales mientras se realizaban las maniobras, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución en zonas de alta circulación.