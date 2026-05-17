Ciclista es atropellado en Monclova y el vehículo huye

MONCLOVA, COAH. - La tranquilidad de la noche se vio interrumpida luego de que un ciclista fuera violentamente embestido por un vehículo que, tras el impacto, escapó del lugar, dejándolo tendido sobre el pavimento con diversos golpes y lesiones.

Los hechos ocurrieron sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la entrada a la colonia Colinas de Santiago, al sur de la ciudad, donde automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al ver al hombre lesionado a un costado de la vialidad.

Al lugar arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, así como paramédicos de la benemérita institución de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado, identificado como Jesús Alberto.

De acuerdo con la versión proporcionada por el lesionado a las autoridades, circulaba en su bicicleta sobre el libramiento cuando, al llegar al cruce con la entrada de la colonia Colinas de Santiago, un automóvil lo impactó repentinamente sin respetar la distancia ni tomar las debidas precauciones.

Tras el fuerte golpe, el conductor responsable aceleró y huyó con rumbo desconocido sobre la misma arteria vial, dejando abandonado al ciclista lesionado.

Socorristas atendieron las heridas del afectado en el lugar, mientras agentes de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y recabaron información para integrar el reporte del percance ocurrido en dicho sector del sur de la ciudad.

Hasta el cierre de la edición, no se había logrado ubicar al conductor responsable del atropello.