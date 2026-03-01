Camioneta Chevrolet Trax choca contra luminaria en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte choque contra una luminaria movilizó a las autoridades la tarde de ayer en el sector oriente de la ciudad, luego de que una camioneta familiar terminara fuera de control sobre la avenida Las Torres, dejando cuantiosos daños materiales y un gran susto entre sus ocupantes.

El percance ocurrió en el cruce con la calle 11, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Trax color guinda circulaba por dicha arteria acompañado de su familia. Por causas que serían determinadas mediante el peritaje, el automovilista perdió el control del volante, subió al camellón central y se impactó violentamente contra una luminaria.

El golpe dejó la parte frontal de la unidad severamente destrozada, mientras que la estructura metálica del poste resultó dañada, evidenciando la fuerza del encontronazo. Automovilistas que presenciaron la escena solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades, temiendo que hubiera personas lesionadas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron con rapidez para tomar conocimiento de los hechos, abanderar el área y realizar las diligencias correspondientes. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se efectuaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Paramédicos que arribaron al lugar revisaron a los ocupantes y confirmaron que, pese a la magnitud del impacto, ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, el vehículo fue retirado del sitio y el caso quedó en manos de las autoridades viales, que determinarán las responsabilidades correspondientes.