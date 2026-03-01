Despliegue de seguridad en Monclova: operativo estatal refuerza vigilancia

MONCLOVA, COAH.— Un amplio despliegue de corporaciones de seguridad encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se registró la noche del viernes, cuando decenas de unidades partieron desde la Plaza Principal para realizar recorridos preventivos en distintos sectores de Monclova y Ciudad Frontera, con el objetivo de reforzar la vigilancia y reducir la incidencia delictiva.

El operativo fue coordinado por autoridades estatales y el Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, en conjunto con detectives de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Policía Estatal Coahuila, así como oficiales de las corporaciones municipales de Monclova y Frontera.

El contingente estatal estuvo bajo la Dirección del Comandante José Ramos, mientras que los detectives de la Agencia de Investigación Criminal fueron encabezados por el Supervisor Regional Roberto Torres. Por parte de la Policía Municipal de Monclova participaron elementos bajo el mando de Gabriel Santos, y en el caso de Frontera, el dispositivo fue reforzado por oficiales dirigidos por Gabriel Vázquez Ramírez.

Las unidades oficiales se concentraron inicialmente en la Plaza Principal, en la Zona Centro de Monclova, donde el movimiento de patrullas, torretas encendidas y personal armado generó expectación entre ciudadanos que se encontraban en el lugar. Familias que paseaban por el sitio observaron el despliegue, e incluso algunos niños saludaron a los uniformados antes de que iniciaran los recorridos.

Posteriormente, el convoy se desplazó hacia diversas colonias consideradas de atención prioritaria en ambos municipios, con la finalidad de fortalecer la presencia policial, inhibir conductas delictivas y responder con mayor rapidez ante cualquier situación de riesgo.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia interinstitucional para reforzar la seguridad en la región Centro, mediante operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno.