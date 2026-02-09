Enlodadas sin control

FRONTERA, COAH.— Un evento de carreras todoterreno realizado sin las medidas de seguridad necesarias encendió alertas entre habitantes del Ejido Pozuelos, luego de que decenas de vehículos modificados circularan a alta velocidad en terrenos con lodo y pastizales, con presencia cercana de familias y menores de edad.

La actividad, conocida por los participantes como "Enlodada", se desarrolló la tarde del domingo en un predio rústico del sector, donde se concentraron camionetas, Jeeps y unidades 4x4 que realizaron recorridos y maniobras en superficies resbalosas y de difícil control.

¿Qué declararon los asistentes sobre el evento?

De acuerdo con testimonios de asistentes, el encuentro se llevó a cabo sin protocolos visibles de protección, sin delimitación segura para espectadores y sin personal de primeros auxilios en sitio. Tampoco se observó resguardo de corporaciones de seguridad ni dispositivos de Protección Civil durante el desarrollo de la actividad.

Impacto en la comunidad

Vecinos señalaron que varios espectadores —entre ellos menores— permanecían a corta distancia de las trayectorias de los vehículos, lo que incrementó el nivel de exposición ante cualquier pérdida de control. El terreno fangoso y con desniveles elevó el grado de dificultad de manejo.

Aunque no se reportaron personas lesionadas durante la jornada, habitantes del área manifestaron preocupación por la repetición de este tipo de eventos sin regulación, al considerar que representan un riesgo elevado tanto para participantes como para el público.

Autoridades suelen recomendar que actividades de manejo extremo cuenten con permisos, zonas acordonadas y presencia de unidades de auxilio para reducir riesgos en caso de incidentes.