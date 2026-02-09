No fue accidente; fue intencional

MONCLOVA, COAH.— El incidente ocurrido dentro de la escuela primaria profesora Minerva Ramos Reza, en la colonia Obrera Sur segundo sector, encendió la preocupación de padres de familia luego que un alumno de nueve años resultó lesionado tras un altercado con un compañero durante el horario de clases.

El menor afectado, identificado como Brian 'N', sufrió una lesión provocada con un lápiz dentro del plantel educativo, lo que derivó en la movilización de personal de auxilio y en el reclamo directo de sus familiares, quienes solicitaron que el caso sea investigado con claridad y no se clasifique únicamente como un accidente escolar.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con la versión de los tutores, la agresión no fue producto de un juego, sino de una acción directa de otro estudiante. Señalaron que, tras lo ocurrido, personal del plantel manejó la situación como un incidente fortuito entre menores, postura que fue rechazada por la familia del niño lesionado.

Acciones de la autoridad

Tras el hecho, el alumno recibió atención médica y quedó bajo valoración de especialistas. Mientras tanto, padres de familia manifestaron inquietud por las condiciones de supervisión dentro de las aulas y durante los periodos de actividad escolar.

La situación generó inconformidad entre varios tutores, quienes pidieron la intervención de autoridades educativas para revisar protocolos de vigilancia, atención de conflictos entre alumnos y medidas preventivas para evitar nuevos casos.

Hasta el cierre del reporte, la institución no había emitido un posicionamiento público detallado sobre las acciones internas aplicadas. La familia del menor indicó que buscará que el caso quede debidamente documentado ante las instancias correspondientes.