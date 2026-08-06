Movilización de Seguridad Pública en Monclova por alerta en puente peatonal

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de rescate se registró durante la noche del miércoles, luego de que una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911 alertara sobre un hombre que presuntamente intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre la avenida Sidermex, en la colonia Obrera Sur, Segundo Sector.

La llamada encendió las alarmas entre las corporaciones, que se desplazaron de inmediato hasta el puente para tratar de evitar una posible tragedia. A su llegada, los oficiales inspeccionaron cuidadosamente la parte superior de la estructura, así como los alrededores, pero no localizaron a ninguna persona que coincidiera con las características proporcionadas por el denunciante.

Ante la seriedad del reporte, los uniformados ampliaron los recorridos por distintas calles y sectores cercanos con la esperanza de encontrar al supuesto afectado y brindarle ayuda; sin embargo, tras varios minutos de búsqueda, no obtuvieron resultados positivos.

Al no encontrar indicios de que alguna persona hubiera permanecido en el lugar, las autoridades consideraron que el reporte pudo tratarse de una confusión o de una llamada errónea, aunque no descartaron por completo ninguna línea y mantuvieron vigilancia preventiva en la zona.

Finalmente, la movilización concluyó sin que se confirmara la emergencia, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del número 911 y reportar únicamente situaciones reales, ya que este tipo de despliegues implica la utilización de recursos que podrían ser necesarios para atender emergencias confirmadas.