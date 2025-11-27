Joven agredido a pedradas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 16 años fue agredido a pedradas por un desconocido en la colonia Las Flores la tarde de ayer.

El incidente ocurrió a unas cuadras de su casa, en la calle 5 de Febrero, cerca de la intersección con las calles Leona Vicario y 16 de Septiembre.

Según el reporte de la víctima, identificado como Leonardo Alvizo Cortés, mientras caminaba por la calle, una persona le arrojó una piedra que lo impactó en la pierna, provocándole una herida considerable en la extremidad inferior.

Los vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia, y minutos después llegó una unidad de Cruz Roja al lugar.

Afortunadamente, tras ser atendido por los paramédicos, se determinó que las lesiones no eran graves, ya que el golpe solo le causó un descalabro leve en la pierna, sin consecuencias mayores.

Tras la valoración médica, se le recomendó al joven presentar una denuncia ante las autoridades para que se lleve a cabo una investigación sobre el hecho. La policía municipal ya tiene conocimiento del incidente, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del agresor.