Asesinan en Ciudad Juárez a monclovense que salió a cumplir su Servicio Militar

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como un viaje para cumplir con una obligación militar terminó en una tragedia para la familia de Kevin Galdámez, joven originario de Monclova que fue asesinado el pasado domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encontraba realizando su Servicio Militar Nacional bajo la modalidad de encuadrado.

El joven tenía su domicilio en la colonia Primero de Mayo y había viajado hasta la ciudad fronteriza para participar en el adiestramiento requerido para liberar su cartilla militar.

Circunstancias del Asesinato

Sin embargo, mientras se encontraba lejos de su hogar, fue víctima de una agresión con arma blanca en plena vía pública, ataque que le costó la vida.

La modalidad de encuadrado implica que los jóvenes permanezcan en instalaciones militares durante un periodo determinado para recibir instrucción y cumplir con el servicio.

No obstante, de acuerdo con el mensaje difundido por personas cercanas a Kevin, durante los días de descanso tienen oportunidad de salir, situación que ha generado inquietud entre quienes consideran que los participantes quedan expuestos a situaciones de riesgo lejos de sus familias.

Tras conocerse el crimen, también surgieron inconformidades por algunas publicaciones que comenzaron a circular sobre la víctima. Personas que lo conocían aclararon que no se dedicaba a conducir autobuses ni trabajaba como operador de plataformas de transporte, como se habría señalado en ciertos espacios.

A Kevin lo recuerdan como un joven que tenía una familia esperándolo en Monclova y que ahora enfrenta una pérdida irreparable. Era hijo único, según la información compartida por sus allegados, quienes lamentan que haya salido de su ciudad para cumplir con un compromiso y no pudiera regresar a casa.

Apoyo a la Familia

La distancia también representa una dificultad adicional para sus familiares, pues deben enfrentar los trámites y gastos derivados de una tragedia ocurrida a cientos de kilómetros de su lugar de origen.

Ante esta situación, personas cercanas al joven solicitaron el apoyo de la comunidad, especialmente de quienes conocen a su madre, para que puedan brindarle ayuda dentro de sus posibilidades durante este difícil momento.

Asimismo, hicieron un llamado para que el asesinato no quede en el olvido y las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la agresión, a fin de que la familia pueda conocer qué sucedió con Kevin en Ciudad Juárez.