Presunto auto fantasma derriba a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó gravemente lesionado durante la madrugada de este miércoles, luego de que presuntamente un automóvil lo derribara sobre la avenida Revolución Mexicana, conocida como Las Torres.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:40 horas, a la altura de la colonia Barrera, cerca del acceso al Ecoparque.

Detalles del accidente

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, Agustín Gómez Camacho, de 32 años, circulaba a bordo de una motocicleta cuando presuntamente fue golpeado por un automóvil cuyo conductor se retiró del sitio.

Tras el impacto, el motociclista perdió el control, derrapó y terminó estrellándose contra una barrera de contención, donde sufrió lesiones de consideración.

Automovilistas que transitaban por el sector localizaron al hombre tendido sobre la carpeta asfáltica y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Durante la valoración, los socorristas detectaron que Gómez Camacho presentaba una herida en una de sus orejas y una fractura en una pierna, además de otras lesiones derivadas del impacto.

Atención médica y estado del motociclista

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Departamento de Control de Accidentes, acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Los oficiales documentaron la escena y las condiciones en que quedó la motocicleta, mientras se establecía mediante el peritaje si otro vehículo estuvo involucrado.

Hasta el momento, la versión sobre el automóvil que presuntamente habría derribado al motociclista permanece sujeta a investigación, debido a que el vehículo señalado no permaneció en el lugar.