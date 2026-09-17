Detienen a Manuel Alejandro N: Líder del CJNG en Michoacán

MICH OACÁN — Fuerzas federales y estatales capturaron en Michoacán a Manuel Alejandro N, alias "El Señor de la T", identificado por las autoridades de seguridad como coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los principales generadores de violencia en la región del Bajío michoacano.

El operativo conjunto contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido está vinculado a delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas en el occidente de la entidad.

Las autoridades señalaron que "El Señor de la T" fungía como un elemento clave en la estructura operativa del grupo delictivo, coordinando las actividades ilícitas y disputando el control territorial frente a células rivales en municipios estratégicos de la zona. Su captura responde a las líneas de investigación prioritarias para neutralizar a los mandos medios e intermediarios del crimen organizado.

Tras su aprehensión, el señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica. La detención se suma a las acciones desplegadas por las instituciones de seguridad para pacificar la región y debilitar las capacidades logísticas de las organizaciones delictivas que operan en la demarcación.