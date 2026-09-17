Familiares salvan la vida de un hombre en riesgo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La alerta de sus familiares movilizó a los cuerpos de emergencia la noche del miércoles, luego de que un hombre de 39 años atravesara una situación de riesgo al interior de su domicilio, en el Fraccionamiento Carranza.

El reporte ingresó cerca de las 21:00 horas, desde una vivienda ubicada sobre la calle Daniel Campos Ontiveros, donde familiares de Orlando 'N' solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911.

Intervención de los familiares

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y establecieron contacto con el hombre, con quien dialogaron hasta conseguir ponerlo a salvo.

Atención médica recibida

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica.

La intervención de los familiares, así como la respuesta de los policías y paramédicos, permitió atender la situación y poner al hombre bajo atención especializada.