Detienen a dos personas por robo de cableado en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Dos personas fueron detenidas por elementos de seguridad de una empresa acerera luego de ser sorprendidas cuando presuntamente sustraían cableado de luminarias dentro de las instalaciones.

El hecho ocurrió la tarde del martes en el estacionamiento ubicado en el acceso de la Puerta 1, sobre la calle Prolongación Juárez y calle Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada, personal de vigilancia detectó a los dos involucrados mientras retiraban cableado correspondiente a algunas de las luminarias instaladas en el interior de la empresa.

Los elementos de seguridad intervinieron y aseguraron a ambas personas antes de que abandonaran el lugar con el material señalado.

Posteriormente, los detenidos fueron entregados a elementos de la Policía Municipal, quienes se hicieron cargo de continuar con el procedimiento correspondiente.

Tras quedar bajo custodia de los agentes municipales, los dos individuos serían puestos a disposición del departamento jurídico de la empresa, instancia encargada de determinar su situación legal conforme a los procedimientos establecidos.

El aseguramiento se realizó en una zona de acceso a las instalaciones, donde la vigilancia detectó oportunamente la acción y evitó que los involucrados salieran del lugar con el cableado.

Hasta el momento, se informó que fueron dos las personas aseguradas y que el material localizado correspondía a cableado utilizado en las luminarias de la empresa.

El caso quedó en manos de las autoridades y del departamento jurídico correspondiente para determinar las acciones legales a seguir por la presunta sustracción del material.