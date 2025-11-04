Tráiler impacta auto en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de este lunes, un conductor vivió una experiencia llena de tensión cuando su automóvil fue impactado por un tráiler en un accidente ocurrido en la avenida Sidermex, a pocos metros de la entrada a la colonia Colinas de Santiago. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el susto fue grande para el afectado.

El percance ocurrió cuando ambos vehículos circulaban en dirección poniente por la mencionada avenida. El conductor de un automóvil Chevrolet Sonic blanco redujo su velocidad al aproximarse a la zona de vías del ferrocarril, debido a un tráfico que se formaba en la zona.

Sin embargo, el operador del tráiler Kenworth blanco, propiedad del centro comercial Gutiérrez y conducido por Mauricio Junior, no logró calcular la distancia y terminó chocando por alcance contra el vehículo compacto.

A pesar de la colisión, que provocó daños menores en ambos vehículos, no se reportaron personas heridas. El conductor del Chevrolet Sonic, aunque sobresaltado por el impacto, no presentó lesiones y, tras una rápida valoración, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente, aunque los involucrados lograron llegar a un acuerdo en el lugar, lo que evitó que fuera necesario un procedimiento legal más complejo.

La intervención de las autoridades fue mínima, y ambas unidades fueron retiradas sin mayores complicaciones.

El incidente generó una breve interrupción en el flujo vehicular, pero el tráfico fue restablecido rápidamente una vez que las unidades fueron movidas del lugar.