Motociclista resulta lesionado en Nadadores al impactar un auto

NADADORES, COAH.– La imprudencia al volante volvió a quedar en evidencia la mañana de este jueves, luego que un conductor ignoró un señalamiento de alto y provocó un accidente que dejó a un motociclista lesionado en calles de la colonia Benito Juárez.

El percance se registró en el cruce de la calle Juárez y el bulevar Leobardo Toledano, donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos para brindar apoyo a los involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, Pedro Arnulfo Fernández circulaba a bordo de una motocicleta Italika por la vía de preferencia cuando repentinamente un automóvil Nissan Sentra color gris se atravesó en su trayectoria.

La unidad era conducida por Juan Fernández Ibarra, quien presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto, provocando que la motocicleta fuera impactada y su conductor terminara proyectado sobre el pavimento.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia al observar al motociclista tendido en la carpeta asfáltica. Minutos después arribaron los socorristas, quienes le brindaron atención prehospitalaria y realizaron una valoración médica en el lugar.

Afortunadamente, el lesionado únicamente presentó golpes y contusiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, quedando fuera de peligro.

Mientras tanto, oficiales municipales tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad del accidente.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado a otras instancias.

El accidente generó expectación entre vecinos del sector, quienes señalaron que en dicho cruce son frecuentes las maniobras imprudentes por parte de algunos conductores que no respetan los señalamientos viales.