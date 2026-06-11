Cuerpo de bomberos controla incendio en vehículo de Manely en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Momentos de angustia vivió una automovilista la tarde de este jueves luego que su vehículo comenzara a incendiarse repentinamente cuando circulaba por la calle Progreso, cerca del cruce con la avenida Constitución en la Zona Centro de Monclova, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

La afectada fue identificada como Manely Mancinas, vecina de la colonia San José, quien observó cómo del cofre de su automóvil Mazda de color gris comenzaban a salir humo y llamas, por lo que detuvo la marcha de inmediato para ponerse a salvo.

El incidente generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, quienes no dudaron en acudir en auxilio de la conductora mientras se realizaba el reporte al Sistema Estatal de Emergencias.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y oficiales de la Policía Municipal, quienes se encargaron de verificar la situación y asegurar el área para evitar riesgos mayores.

Afortunadamente, el fuego fue controlado antes de que consumiera por completo la unidad, evitando que la emergencia pasara a mayores. Tras una inspección realizada por los vulcanos, se determinó que el incendio fue provocado por un cortocircuito en la batería del vehículo.

Por fortuna, Manely Mancinas resultó ilesa y no requirió atención médica, mientras que los daños quedaron concentrados principalmente en el compartimiento del motor.