Choque en bulevar Harold R. Pape: congestionamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte encontronazo vehicular paralizó la circulación la mañana de ayer en uno de los cruces más transitados de la ciudad: el bulevar Harold R. Pape y bulevar Benito Juárez. El saldo fue de cuantiosos daños materiales y la movilización inmediata de elementos de Control de Accidentes.

De acuerdo con el reporte oficial, la presunta responsable fue identificada como Ana Rodríguez, de 48 años, quien conducía una camioneta GMC tipo Sierra, color blanco. Por causas que quedaron asentadas en el peritaje preliminar, la unidad impactó a un Chevrolet Malibú modelo 2005, manejado por Santos Martínez.

El golpe fue contundente. La parte frontal del sedán quedó severamente dañada tras el impacto con la camioneta de mayor tamaño. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales de consideración.

Testigos señalaron que el percance ocurrió en cuestión de segundos, generando congestionamiento vial en ambos sentidos mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes. Los agentes procedieron a tomar conocimiento de los hechos, recabar versiones de los conductores involucrados y efectuar el peritaje técnico para deslindar responsabilidades conforme al reglamento de tránsito vigente.

Las unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa para restablecer la circulación. El caso quedó en manos de la autoridad competente, que determinará la responsabilidad legal y los daños a cubrir.