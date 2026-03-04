Hombre arrestado en Monclova: hombre amenaza a policías

MONCLOVA, COAH.— Un hombre fue arrestado la tarde de este miércoles en la colonia Córdoba, luego de presuntamente lanzar amenazas e insultos contra elementos de Seguridad Pública que realizaban labores de vigilancia en el sector.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando oficiales que patrullaban a bordo de la unidad 218 sobre el cruce de las calles AHMSA y San Francisco detectaron a un individuo que caminaba por la banqueta observando de manera insistente hacia un domicilio, situación que llamó su atención.

Al aproximarse e identificarse como policías municipales para cuestionarle sobre su actitud, el sujeto reaccionó de forma agresiva, comenzando a proferir amenazas y palabras altisonantes contra los uniformados.

El hombre se identificó como Jesús Alberto Pedraza Medina, de 31 años, con domicilio en la misma colonia Córdoba. Debido a su comportamiento y a las expresiones intimidatorias dirigidas a los oficiales, fue asegurado por su probable participación en el delito de amenazas y/o lo que resulte.

Posteriormente, los oficiales procedieron a trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y la elaboración de las actas correspondientes, quedando posteriormente a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación legal.