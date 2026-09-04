Pelea familiar termina con tres detenidos

MONCLOVA, COAH.- Una pelea familiar terminó con un hombre lesionado y tres personas detenidas durante la madrugada en la colonia Hipódromo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas en un domicilio de la calle Altamira, colindante con Piedras Negras, donde varias personas se encontraban conviviendo.

Conflicto Familiar

De acuerdo con el reporte, Luis Alejandro Neira comenzó una discusión con su pareja, Fabiola Arroyo, situación que subió de tono hasta que intervino su hermano Jonathan Américo.

Sin embargo, la intervención derivó en una agresión, ya que Luis Alejandro presuntamente golpeó a Jonathan hasta derribarlo y continuó atacándolo cuando se encontraba en el suelo.

Jonathan consiguió salir del domicilio y llegó hasta la calle Cuatro Ciénegas, donde pidió ayuda en la vivienda de un conocido.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención. Aunque fue valorado por los socorristas, el afectado decidió no ser trasladado a un hospital.

Intervención Policial

Elementos de la Policía Municipal acudieron posteriormente al domicilio señalado y aseguraron a Luis Alejandro, quien quedó detenido por las lesiones ocasionadas a su hermano.

Durante la intervención también fueron detenidos Fabiola Arroyo, señalada por interferir con la labor de los oficiales, y Pablo, propietario del domicilio, debido a su comportamiento durante la intervención policial.

Los tres fueron trasladados por los elementos municipales para continuar con el procedimiento correspondiente.