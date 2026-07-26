Intervención de seguridad pública evita tragedia en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.– La intervención coordinada de elementos de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y Bomberos evitó una tragedia la tarde de este sábado, al rescatar con vida a un hombre que intentó privarse de la existencia desde la parte alta de una vivienda en la colonia Bellavista.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Sinaloa y Coahuila, luego de que vecinos del sector reportaran a las autoridades que una persona se encontraba en una situación de riesgo.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que Abraham N, de 32 años, permanecía en la parte superior del inmueble con un objeto colocado alrededor del cuello, lo que representaba un riesgo inminente para su integridad.

Los policías optaron por establecer un diálogo con el hombre para persuadirlo de desistir de su decisión. Tras varios minutos de negociación, logró acceder a retirarse de la situación de riesgo, permitiendo el ingreso de personal de Protección Civil y Bomberos para brindarle atención prehospitalaria.

Durante las maniobras para descenderlo del inmueble, Abraham presentó una actitud agresiva, por lo que el traslado en camilla fue suspendido momentáneamente mientras los elementos de Seguridad Pública controlaban la situación y evitaban un nuevo incidente.

Una vez estabilizado, el hombre fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó bajo resguardo preventivo con el objetivo de evitar que atentara nuevamente contra su integridad.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Abraham contaba con antecedentes de otros intentos de autolesión y enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas.

Las autoridades destacaron que el reporte oportuno de los vecinos y la coordinación entre corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia fueron determinantes para evitar la pérdida de una vida y mantener la situación bajo control.