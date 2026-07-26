Accidente en carretera federal 30 deja dos lesionados en ejido 8 de Enero

EJIDO 8 DE ENERO, COAH.– Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un fuerte accidente vial registrado la mañana de ayer sobre la carretera federal 30, a la altura del ejido 8 de Enero.

De acuerdo con el reporte, Juan Vicente Espino Morales circulaba a bordo de una camioneta cerrada Chevrolet de color blanco, utilizada para el servicio de paquetería, cuando presuntamente un automóvil Chevrolet Malibú gris le cerró el derecho de paso.

La segunda unidad era conducida por Rumaldo Carrillo Sánchez, de 67 años de edad, con domicilio en la calle Benito Juárez número 103 del ejido 8 de Enero, quien presuntamente realizó una maniobra indebida que derivó en la colisión.

Paramédicos del GUB acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a ambos conductores, quienes resultaron lesionados. Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de sus heridas.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente turnaron el caso a oficiales de la Guardia Nacional, corporación encargada de realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas y deslindar responsabilidades.