Deja brutal choque a motociclistas heridos

FRONTERA, COAH.— Lo que comenzó como un trayecto rutinario rumbo al trabajo terminó convertido en una escena de angustia y desesperación para dos jóvenes, quienes resultaron gravemente lesionados luego de que la moto en la que viajaban se estrellara contra un automóvil que presuntamente les cerró el paso en uno de los cruces más transitados del Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El aparatoso accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en el cruce del Libramiento Carlos Salinas de Gortari y la calle Emilio Carranza, a la altura de la colonia Occidental, justo en el área de los semáforos. Testigos quedaron impactados al observar cómo los cuerpos de los motociclistas salieron proyectados tras el brutal impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta blanca con rojo y se dirigían a su centro laboral circulando sobre el Libramiento. Sin embargo, al llegar al cruce, continuaron su marcha con la intención de atravesar la arteria, momento en el que presuntamente un automóvil Ford rojo, con placas de circulación FBM-83-4-D, terminó atravesándose en su trayectoria.

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El golpe fue devastador. La motocicleta terminó destrozada y los dos ocupantes salieron disparados contra el parabrisas del automóvil, el cual quedó severamente dañado por la fuerza del encontronazo. Ambos jóvenes quedaron inconscientes tendidos sobre el pavimento en medio del crucero, evidenciando la magnitud del accidente y provocando momentos de tensión entre automovilistas y peatones.

Personas que presenciaron el percance solicitaron de inmediato apoyo al sistema de emergencias, movilizándose rápidamente elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Socorristas de la benemérita institución brindaron atención prehospitalaria urgente a los lesionados, quienes presentaban heridas de consideración y fueron estabilizados antes de ser trasladados de emergencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, donde quedaron bajo observación médica especializada. No pudieron ser identificados al momento debido al estado en el que se encontraban.

Por su parte, las autoridades se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades, mientras el conductor del automóvil fue asegurado de manera preventiva en tanto avanzan las investigaciones.