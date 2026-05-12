Crisis nerviosa de mujer embarazada tras agresión verbal en Monclova

Monclova, Coah.— Lo que comenzó como un intento por recuperar un dinero prestado terminó en momentos de angustia para una mujer con seis meses de embarazo, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa luego de ser presuntamente agredida verbalmente por una vecina en la colonia Mezquital del Valle.

Los hechos se registraron cerca de las 22:30 horas del lunes, movilizando a elementos de la Policía Municipal y paramédicos hasta el sector oriente de la ciudad, luego de que se reportara a una mujer embarazada en aparente estado de alteración emocional tras una confrontación.

De acuerdo con el relato de Perla Medrano, todo ocurrió cuando decidió acudir al domicilio de una mujer que le debía dinero, pues desde la fecha pactada para el pago no había logrado localizarla, situación que comenzó a inquietarla debido a la falta de respuesta.

La afectada explicó que salió de su vivienda ubicada sobre la calle Valle de la Gobernadora, casi esquina con Pino Suárez, caminando apenas una cuadra hasta llegar a la calle Valle del Codorniz, donde finalmente ubicó a la persona con quien tenía pendiente el adeudo.

Según narró, se acercó de manera pacífica para pedirle que cumpliera con el pago; sin embargo, lejos de obtener una respuesta favorable, la mujer reaccionó presuntamente de forma agresiva, comenzando a insultarla y elevando la tensión del encuentro.

Temiendo que la situación escalara, Perla optó por retirarse del lugar, pero aseguró que la otra mujer comenzó a seguirla, situación que incrementó el miedo y la ansiedad de la joven madre, quien debido a su embarazo comenzó a sentirse mal.

Vecinos del sector observaron el altercado y no dudaron en solicitar apoyo a las autoridades, arribando elementos preventivos que encontraron a Perla notablemente afectada emocionalmente y con signos de una severa crisis nerviosa.

Ante el estado de salud de la mujer, los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria para estabilizarla. Aunque se le recomendó acudir a una revisión médica por su estado de gestación, decidió permanecer en su domicilio tras sentirse más tranquila.

Consecuencias del conflicto

Los uniformados orientaron a la afectada sobre los procedimientos legales que puede emprender tanto para reclamar el adeudo como para denunciar cualquier situación de agresión o acoso derivada del conflicto vecinal.