Aseguran armas y droga en cateo en la Carranza

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno sorprendió la noche de ayer a vecinos del Fraccionamiento Carranza, luego que autoridades ejecutaran un cateo en un domicilio, operativo que dejó como saldo una persona detenida, conocido como Juan "N" alias "El Oso". el aseguramiento de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y diversas drogas.

La movilización se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando unidades de la Policía Municipal, Policía Estatal, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Guardia Nacional, arribaron al sector bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Un fuerte despliegue de seguridad sorprendió a los vecinos

El operativo se concentró en la vivienda ubicada sobre la calle General Bravo número 1305, donde agentes ministeriales, acompañados por peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Ministerio Público, cumplimentaron una orden judicial de cateo derivada de una investigación en curso.

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Durante varias horas, las autoridades mantuvieron sitiada la zona mientras realizaban una inspección minuciosa al interior del inmueble, generando expectación entre vecinos del sector, quienes observaban desde sus hogares el constante movimiento de unidades oficiales.

Detalles del cateo y aseguramiento de armas

De manera extraoficial trascendió que durante la revisión fueron aseguradas dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, además de varias dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y cristal, las cuales quedaron embaladas para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

Asimismo, una persona fue detenida durante el cateo y posteriormente puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían revelado la identidad del detenido ni precisado los delitos que podrían imputársele.