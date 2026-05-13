Choca camioneta, escapa y gracias a taxista lo atrapan

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía terminar en una fuga impune tras un accidente vial en calles de la Zona Centro terminó con un automovilista detenido, luego que el afectado, apoyado por un taxista, logró seguir al presunto responsable hasta interceptarlo sobre el bulevar Harold R. Pape.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del martes, cuando Jaime Delgadillo, de 59 años, circulaba a bordo de una camioneta GMC Acadia por la calle Morelos con dirección al oriente.

Fue al llegar al cruce con la calle Pípila donde un automóvil Volkswagen Vento color dorado, manejado por Gerardo Galván, de 65 años, presuntamente omitió un señalamiento gráfico de alto y terminó impactando la unidad del afectado.

Sin embargo, lejos de detenerse para responder por el percance, el conductor del Vento aceleró su marcha e intentó escapar del sitio para evitar las consecuencias del choque.

Lejos de quedarse cruzado de brazos, Jaime decidió seguir al responsable mientras solicitaba apoyo. En ese momento, un taxista que presenció la situación se solidarizó con él y lo ayudó a no perder de vista al automóvil mientras daban aviso a las autoridades municipales.

Detalles del accidente

La persecución concluyó en el cruce del bulevar Harold R. Pape con Zaragoza, donde elementos de Seguridad Pública Municipal lograron interceptar al presunto responsable y proceder con su aseguramiento.

Al entrevistarse con el conductor, oficiales detectaron que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que complicó aún más su panorama legal, además de haber ignorado el señalamiento vial y tratar de huir tras causar el accidente.

Acciones de la autoridad

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del percance, elaborando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras el sexagenario fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.