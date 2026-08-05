Moviliza falsa alerta a cuerpos de rescate

FRONTERA COAH.— Un reporte falso sobre un presunto intento de suicidio provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad la noche del martes en la colonia Regidores.

La alerta indicaba que un joven de 19 años presuntamente se había provocado heridas en las muñecas y que se encontraba en riesgo de atentar contra su vida, por lo que paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), junto con elementos de Seguridad Pública, se trasladaron de inmediato al cruce de las calles Caoba y Maple.

Al arribar al sitio, los rescatistas y oficiales realizaron una búsqueda en el domicilio señalado y en los alrededores para localizar a la persona reportada. Sin embargo, tras verificar la información, confirmaron que no existía ninguna situación de emergencia.

Las autoridades determinaron que se trató de un reporte falso, por lo que no fue necesaria la intervención médica ni el despliegue de protocolos de atención.

Ante este tipo de incidentes, las corporaciones de auxilio y seguridad hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable las líneas de emergencia, ya que las falsas alarmas movilizan personal y unidades que podrían ser requeridas para atender situaciones reales donde la vida de las personas esté en riesgo.

Las autoridades reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad al realizar reportes, con el fin de evitar el uso innecesario de recursos humanos y materiales destinados a la atención de emergencias.