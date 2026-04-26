Menores lesionados tras choque en restaurante de Monclova

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer tras un accidente vehicular ocurrido en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la Zona Dorada del bulevar Harold R. Pape de Monclova.

El percance involucró a dos unidades: un automóvil de la marca Toyota y un vehículo compacto color rojo, en cuyo interior viajaban varios menores de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto se registró de manera repentina dentro del área de estacionamiento, lo que generó la rápida intervención de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

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Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron la presencia de personas lesionadas, solicitando de inmediato el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindar atención prehospitalaria a los menores que presentaban golpes leves.

Tras la valoración médica, se determinó que ninguno de los afectados requería traslado a un hospital, quedando todo en lesiones menores que no ponían en riesgo su integridad.

Elementos de Control de Accidentes procedieron a acordonar el área y recabar la información necesaria para la elaboración del peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.