Intento de asalto provoca persecución policiaca en Frontera

FRONTERA, COAH.— Una intensa movilización policiaca se registró la noche de ayer en el sector oriente de la ciudad, luego que dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaran cometer un asalto en un negocio, lo que provocó una persecución por varias calles del área.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Libertad, en la colonia Libertad, frente al centro deportivo Papo Ríos, donde comerciantes y vecinos detectaron la presencia de dos individuos que merodeaban el sector en actitud sospechosa.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes intentaron acercarse a un establecimiento con aparentes intenciones de cometer un atraco; sin embargo, la presencia de unidades de Seguridad Pública Municipal que realizaban recorridos de vigilancia en la zona frustró sus planes.

Al notar la cercanía de las patrullas, los individuos emprendieron la huida a toda velocidad a bordo de la motocicleta en la que se desplazaban, lo que provocó una persecución por distintas calles del sector.

Durante varios minutos, las unidades policiacas recorrieron diversas arterias del área intentando darles alcance, lo que generó expectación entre vecinos que salieron de sus domicilios al escuchar el movimiento de las patrullas.

Pese al operativo implementado y a la búsqueda en colonias cercanas, los sospechosos lograron perderse entre las vialidades del sector, evitando ser detenidos por las autoridades.

Tras el incidente, los oficiales continuaron realizando recorridos de vigilancia en las calles aledañas con el objetivo de ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia para prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad en la zona.