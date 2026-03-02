Sale por la puerta falsa hermano de 'El Charro'

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este lunes se registró una movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la colonia Las Flores, luego que un hombre, hermano del célebre Fernando Flores García, 'El Charro', fue localizado sin vida en el patio de su domicilio ubicado sobre la calle Leona Vicario número 1117.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencias alrededor de las 09:00 horas, alertando sobre una persona suspendida en el patio de la vivienda. Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública se entrevistaron con familiares, quienes informaron que el hallazgo ocurrió minutos antes.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

De acuerdo con los primeros datos, el hombre, identificado como Juan Inocencio Flores, de 51 años de edad, habría atentado contra su vida durante la madrugada utilizando un cinturón.

En medio de la desesperación, sus familiares lo descolgaron y lo trasladaron al interior de la casa con la intención de brindarle auxilio mientras solicitaban apoyo a los números de emergencia. Sin embargo, a la llegada de paramédicos del SAMU únicamente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El área fue resguardada para permitir las diligencias correspondientes por parte de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron la carpeta de investigación y ordenaron el levantamiento del cuerpo conforme a protocolo.