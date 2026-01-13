Fallece Juan Pablo Muñoz en calles de Monclova: causas naturales

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue sorprendido por la muerte mientras caminaba por las calles de la Zona Centro, lo que provocó la movilización de autoridades municipales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, la mañana de este martes. Aunque inicialmente trascendió que el deceso podría estar relacionado con las bajas temperaturas, se reveló que el fallecimiento se derivó por causas naturales.

¿Cómo ocurrió el deceso?

El hecho se registró alrededor de las 10:44 horas sobre la calle Hidalgo, entre De la Fuente y Miguel Blanco, donde un comerciante que llegaba a instalar su puesto encontró a un hombre tendido sobre la banqueta.

El comerciante, identificado como Manuel Martínez Torres, relató que al notar que el hombre no reaccionaba y al no reconocerlo como vecino o persona conocida del sector, decidió alertar a elementos de la Policía Municipal que pasaban por el lugar. Los oficiales solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos de Cruz Roja.

Detalles confirmados

Paramédicos acudieron al sitio y, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área y dar aviso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal.

El fallecido fue identificado gracias a una credencial de elector como Juan Pablo Muñoz González, de 67 años de edad, con domicilio en la Zona Centro de Monclova.

Durante la revisión inicial, las autoridades no apreciaron huellas visibles de violencia, por lo que elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encargaron de fijar la escena y recolectar evidencia.

Finalmente, detectives de la AIC ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento aunque trascendió que el infortunado pudo sufrir un paro respiratorio.