Muerte repentina de trabajador en Technotrim

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este martes se registró la muerte repentina de un trabajador en el estacionamiento de la empresa Technotrim, ubicada en la colonia Praderas del Sur, hecho que movilizó a paramédicos y agentes de la Fiscalía General del Estado.

El occiso, de oficio jardinero, fue identificado como Rafael del Bosque Márquez, de 59 años de edad, de ocupación jardinero, con domicilio en la calle Valle del Sol número 1319, en la colonia Praderas del Sur.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El reporte se recibió alrededor de las 07:10 horas, cuando se alertó al Sistema Estatal de Emergencias sobre un hombre que se encontraba tirado e inconsciente en el estacionamiento de la citada empresa, sin responder a estímulos verbales ni dolorosos.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar al masculino confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el testimonio de Miguel Orlando Gallegos Martínez, compañero de trabajo del hoy fallecido, Rafael llegó a la empresa alrededor de las 06:15 horas, visiblemente agitado, ya que se le había hecho tarde y arribó corriendo. Al ingresar, se sentó en un macetero para descansar y comentó que sentía mucho calor. Sin embargo, minutos después se desvaneció y cayó al suelo, por lo que de inmediato se dio aviso a los supervisores y se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

A pesar de la rápida llegada de los paramédicos, nada se pudo hacer por salvarle la vida, ya que el hombre había fallecido antes de recibir atención médica. Las autoridades señalaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y se estableció de manera preliminar que se trató de una muerte natural, ya que el occiso padecía hipertensión.

Acciones de la autoridad

El área fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de ley y los detectives ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes, a fin de confirmar oficialmente las causas del deceso.